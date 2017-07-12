Песков: Путин проведет два дня на Валааме

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин среду и четверг проведет на Валааме, после чего отправится с рабочей поездкой в один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня и завтра находится на Валааме. Вы знаете, он давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Путин продолжит общение со священнослужителями, а в пятницу отправится в один из регионов России. "В пятницу готовится региональная поездка", — сообщил Песков.

Путин прибыл на Валаам во вторник — в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа и посетил один из самых почитаемых в России монастырей. После посещения храма президент пообщался с патриархом Кириллом. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве.

Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.