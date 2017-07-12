К интеллигенции приходит понимание предназначения России, заявил патриарх

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Понимание предназначения нашего Отечества постепенно проникает в сознание людей "во власти сущих и интеллигенции нашей", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник святых апостолов Петра и Павла.

Патриарх в среду совершил Божественную литургию в Петропавловском соборе Петербурга. Петропавловский собор является фамильной усыпальницей Дома Романовых. В день его главного престольного праздника патриарх, по традиции, служит здесь Божественную литургию.

"Верим, что, пройдя трудным путем XX века, прикоснувшись к гонениям и испытаниям, мы выработали в себе некий иммунитет, некую нечувствительность к дьявольским соблазнам и искушениям", — отметил патриарх, выразив надежду, что такое "понимание предназначения нашего Отечества" проникнет в сознание, в том числе, и людей "во власти сущих и интеллигенции нашей".

По словам патриарха, издавна Русь называлась "Святой Русью" именно потому, что для ее народа "святость была абсолютным нравственным идеалом", который не смогли уничтожить даже революционные события 1917 года и последующие репрессии.

На праздничном богослужении в среду присутствовали председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Дивинский, архиереи и духовенство Санкт-Петербургской митрополии, а также многочисленные верующие. День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, завершающий Петров пост, был установлен в память о мученической кончине апостолов и перенесении их мощей в Риме в 258 году.