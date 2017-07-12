Верующие Москвы спешат поклониться мощам святителя Николая в последний день

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Православные верующие, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в последний день их пребывания в Москве, с раннего утра выстроились в длинную очередь к храму Христа Спасителя.

"Вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на Фрунзенской набережной между Крымским мостом и Первой Фрунзенской улицей", — сообщается на сайте принесения мощей в РФ.

Приблизительное время ожидания в очереди — 4 часа. Вход в храм Христа Спасителя будет закрыт в 17.00. Накануне мощам поклонились более 56 тысяч человек.

Мощи Николая Чудотворца рано утром 13 июля отправят из Москвы в Северную столицу, где они будут выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.