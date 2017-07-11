Милонова исключили из Петербургской духовной академии из-за прогулов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что его исключили из Санкт-Петербургской духовной академии за неявку, парламентарий намерен поступать в московскую семинарию.

"В связи с тем, что в сентябре прошлого года прошли выборы, и я был вынужден переехать в Москву, фактически местом моего проживания стала Москва. График депутатов в этом созыве очень напряженный – три недели работы в Госдуме и неделя работы в округе. К сожалению, учеба в духовной академии не является уважительным поводом, чтобы пропускать работу депутата, и такая ситуация привела к отчислению", — сказал РИА Новости Милонов.

По его словам, осенью депутат планирует подавать документы для поступления в московскую семинарию, чтобы продолжить обучение по месту жительства.