Патриарх Кирилл рассказал о настоящей цели возрождения Валаама

ВАЛААМ (Карелия), 11 июл – РИА Новости. Возрождение Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является примером того, что в конечном итоге добро обязательно победит, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после праздничной Божественной литургии в Валаамском монастыре по случаю главного престольного праздника обители.

Предстоятель РПЦ ежегодно посещает Валаамский монастырь на день памяти его основателей — преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля). В этот день обитель посетил и президент РФ Владимир Путин.

По словам патриарха, он впервые побывал на Валааме в 1969 году, и тогда казалось, что нет никакой надежды на возрождение древнего монастыря, основанного еще в первые века христианства на Руси. В советское время полстолетия на Валааме не было монашеской жизни, храмы подвергались осквернению. Восстановление монастыря началось в 1989 году.

"И Господь из пепла возродил обитель, и не просто стены монастыря, приведя Валаамский монастырь чисто внешне в состояние, которого не было даже в те славные прошлые времена, но — может быть, самое важное — обитель живет полноценной монашеской жизнью", — сказал патриарх в проповеди по окончании литургии.

Он добавил, что этот пример возрождения Валаама всем явно показывает, что, в конце концов, "зло будет побеждено". Он рассказал, что часто ему приходится слышать слова людей, находящихся в отчаянии, поскольку им кажется, что "зло тотально господствует".

"Глубоко убежден в том, что никакого отчаяния быть не может. Потому что зло будет побеждено, зло господствует временно. И иногда нам действительно не хватает всей жизни, чтобы увидеть, как зло терпит поражение, а иногда все-таки мы и при жизни становимся свидетелями такой победы", — сказал патриарх.

"Преодолевая зло, которое является реальностью, человек способен возрастать, расти, бороться со злом, сеять добро и правду. И концом этой борьбы будет конец мира, когда полностью справедливость будет явлена", — заключил патриарх.