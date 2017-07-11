ЕСПЧ признал запрет на никаб в Бельгии соответствующим нормам демократии

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Действующий в Бельгии запрет на ношение мусульманского никаба — почти полностью закрывающего лицо платка – соответствует нормам демократического общества, постановил Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщило во вторник агентство Belga.

По мнению судебной инстанции, данного рода запрет не является нарушением права на частную жизнь и на религиозные убеждения, а, напротив, соответствует нормам демократического общества.

ЕСПЧ вынес свой вердикт, рассмотрев жалобы, поданные двумя гражданками Бельгии мусульманского происхождения. Они попытались отстоять право ношения никаба, утверждая, что федеральный закон Бельгии от июня 2011 года, запрещающий ношение любой одежды, полностью скрывающей лицо, является нарушением прав на частную жизнь, демонстрацию религиозной принадлежности и свободу выражения мнений.