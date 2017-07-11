Ученые накормят священников грибами-психоделиками

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе привлек священников, раввинов и буддийских монахов для участия в исследовании о влиянии психоделиков на религиозный опыт, пишет The Guardian.

Как уточняет газета, специалисты намерены дать нескольким десяткам представителей различных религий две мощные дозы псилобицина. Это вещество содержится в галлюциногенных грибах.

"С псилоцибином глубокие мистические переживания довольно распространены. Кажется, они не должны представлять ничего интересного, даже ценного, для духовенства", — отмечает психолог Уильям Ричард, член команды исследователей.

Эксперимент проводится для того, чтобы оценить влияние психоделиков на религиозный опыт. В частности, психологи хотят выяснить, сделают ли они религиозных деятелей более уверенными в своей работе и изменится ли у них религиозное мышление.

Принять участие в опыте уже согласились православный, ктолический и протестантский священники, несколько раввинов и дзен-буддист. Ученым, для репрезентативности ислледования, осталось уговорить имама и индуистского священнослужителя.