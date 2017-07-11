Епископская конференция Венесуэлы попросила отменить учредительное собрание

МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Епископская конференция Венесуэлы обратилась к президенту Николасу Мадуро с просьбой приостановить созыв учредительного собрания, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

Соответствующее послание направлено в администрацию главы государства, говорится в сообщении на сайте конференции. Оно подписано епископами по итогам заседания пленарной ассамблеи конференции. Священнослужители призвали Мадуро признать автономию различных ветвей власти и работать вместе с ними, в том числе с оппозиционной Национальной ассамблеей и генеральной прокуратурой республики для поиска демократического выхода из сложившейся ситуации.

Выборы в учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание должно заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали 92 человека.