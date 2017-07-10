Муфтият Москвы опроверг слухи об открытии в столице новой мечети

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Распространенная СМИ информация о том, что в столице появилась новая мечеть не соответствует действительности, заявил в понедельник муфтий Москвы, имам Соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

"У местной религиозной организации "Милость", входящей в состав Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, появилась новая площадка, более соответствующая потребностям общины… Однако не совсем корректно и правильно называть данное место мечетью, скорее, это очередной культурно-просветительский центр, деятельность которого ориентирована, в первую очередь, на мусульман", — приводит слова Аляутдинова пресс-служба Духовного управления мусульман Москвы.

По его словам, сооружение воздвигнуто при участии прихожан, является частной собственностью и арендуется общиной. Единственным же отличием площадки Местной религиозной организации "Милость" от других является то, что это отдельно стоящее здание.

Кроме того, муфтий подверг критике заявление СМИ, что это уже седьмая по счету мечеть в Москве. В настоящее время в свободном доступе для мусульман в столице функционируют четыре мечети – Соборная, историческая, мемориальная и комплекс с одной мечетью в Отрадном. Есть еще мечеть при резиденции посла Ирана, однако она принадлежит Ирану и закрыта для доступа обычных верующих.