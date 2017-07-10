Диакон РПЦ возглавил Кольское отделение РАН

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кольский научный центр Российской академии наук (КНЦ РАН) возглавил служитель церкви великомученика Пантелеймона на Удельной в Санкт-Петербурге диакон Сергей Кривовичев, сообщает официальный сайт КНЦ РАН.

Согласно данным на сайте храма, Кривовичев стал диаконом в 2006 году. Женат, имеет 6 детей.

"Я считаю, что моя церковная деятельность является моим личным делом и она не должна мешать моей работе в Кольском научном центре. … Она и так у меня не занимает много времени — в основном это воскресенье, выходные, праздники. У нас нет ежедневных служб", — рассказал диакон радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, Кривовичев является заведующим кафедрой Кристаллографии СПбГУ и членом Комиссии по рентгенографии и кристаллохимии Российского минералогического общества РАН. В 2009 году он получил премию президента РФ "за фундаментальный вклад в развитие структурной минералогии и кристаллохимии материалов".