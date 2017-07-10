Патриарх: власти Карелии должны сохранить леса Валаама

ВАЛААМ (Карелия), 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководство Карелии и Валаамского монастыря сделать все возможное для сохранения и развития лесов Валаама, а складывающуюся по всей стране ситуацию в этой сфере охарактеризовал как "национальную катастрофу".

Предстоятель РПЦ в понедельник провел заседание попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Возникновение Валаамского монастыря на островах Ладожского озера в Карелии, именовавшегося в прошлом "Северным Афоном", относится к первым векам христианства на Руси. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является ставропигиальным — подчиненным непосредственно патриарху. Предстоятель РПЦ посещает его ежегодно. Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря был создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II, в этом году он отмечает 15-летие с момента начала деятельности.

"Мне приходится часто пролетать над ближним и дальним Подмосковьем и над ближайшими к Москве областями, и я вижу, что происходит с лесом. Вообще, считаю, что это просто национальная катастрофа. Огромное количество сухого леса в результате воздействия короеда, огромные участки самого лучшего елового леса загублены. И, конечно, что-то, наверное, надо делать в общенациональном масштабе. Но я бы хотел сказать о том, что эта проблема частично затронула и леса Валаамского архипелага", — сказал патриарх на заседании.

По его словам, на Валааме ситуацию усугубили заброшенность острова, заболачивание почвы, разрушение осушительных каналов, проведенных по всему острову монахами еще в XVIII и XIX веках, а также общее освоение леса на Валааме.

Профильное ведомство бездействует

Экология Валаамского архипелага с его уникальными историко-культурными ландшафтными комплексами, с современными постройками скитов и пустыней "очень уязвима", предупредил патриарх. По его словам, монастырь с помощью благотворителей сейчас старается заниматься лесоустройством на участках, полученных в пользование или в аренду.

В то же время, добавил он, "профильное ведомство, которое должно нести ответственность за восстановление лесов, не осуществляет никакой заметной деятельности".

"В связи с этим монастырь на лесных участках тоже не может провести работ по восстановлению осушительных каналов, не может провести санитарную вырубку, потому что лес монастырю не принадлежит. А ведомство, которое должно этим заниматься, наверное, имеет более важные и актуальные задачи", — заявил патриарх.

Финский пример

В пример того, как нужно ухаживать за лесом, он привел соседнюю Финляндию, отметив, что "многие там были и могут сравнить состояние лесов у нас и там". Глава Русской церкви вспомнил, как в 2010 году, во время массовых лесных пожаров в России, ему пришлось лететь из Сарова, где он служил "в абсолютно задымленном пространстве, так, что храма не видно было из-за дыма", в Финляндию.

"И вот летишь и смотришь: пожары внизу, пожары, пожары, пролетаем границу — ни одного пожара нет. Потому что за лесом следят. Валежника нет, вырубка производится… Дай бог, чтобы и у нас было что-то такое в нашей стране. В масштабах страны нам трудно о чем-то говорить, а вот в масштабах Валаамского архипелага, я считаю, говорить можно и нужно. И я бы очень попросил местные власти, и вас, владыка Панкратий, обратить особое внимание на состояние леса на Валаамском архипелаге", — сказал патриарх, обращаясь к и.о. главы Карелии Артуру Парфенчикову и наместнику Валаамского монастыря епископу Панкратию.

Руководство Карелии совместно с монастырем должны "сделать все возможное для сохранения и развития лесов Валаама", заключил глава попечительского совета.