Патриарх Кирилл: Церковь использует древний "чин изгнания злых духов"

НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ, 9 июл – РИА Новости. Особый древний "чин изгнания злых духов" применяется в современной практике Русской православной церкви, и есть случаи облегчения страданий людей по молитвам "духовно сильных пастырей", заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По учению Православной церкви, крайнее проявление воздействия темной силы на сознание человека является "беснованием", когда человек может вести себя как безумный. По словам патриарха, ему "приходилось нередко слышать от специалистов в области психиатрии, что они сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью".

"Такие люди, не получив исцеления, даже облегчения своего недуга через обращение к врачам, приходят в церковь. И с глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей, читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий. И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения", — сказал патриарх после Божественной литургии в Николо-Вяжищском женском монастыре под Великим Новгородом.

По словам предстоятеля, те, кто бывал на этих богослужениях, "знают, какая там страшная обстановка, какая жуткая атмосфера, как себя ведут эти люди, о которых священник молится". "И очень часто чудо Божие совершается и темные силы отступают", — отметил патриарх.

Говоря о том, что нужно делать, чтобы "оградить себя от дьявольского воздействия", "искушения", глава РПЦ, в частности, обратил внимание на необходимость молитвы, потому что "в молитве и через молитву мы становимся ближе к Богу", и благодаря этому человек, по его словам, может избежать "расслабленного состояния своей души".

"Мы сильны духом только тогда, когда мы в единстве с Богом, когда мы молимся, когда мы получаем от Бога ответ. Тогда мы становимся сильными. Господь ограждает наш разум от дьявольских искушений, от притяжения ко злу. Господь помогает нам критически относиться к множеству сигналов, которые обрушиваются на нас из окружающего мира", — сказал патриарх.

Предстоятель Русской церкви добавил, что, "как ни относились бы критически к теме присутствия темной силы в человеческой истории многие современные люди", задача Церкви заключается в том, чтобы "напоминать им о том, что эта сила реальна и что жертвой воздействия этой силы может быть каждый, кто лишен опыта молитвы и кто сам себя отделил от Бога".