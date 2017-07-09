ЮНЕСКО включил Успенский собор в Свияжске в список всемирного наследия

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Успенский собор в городе Свияжске (Татарстан) включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает организация в своем Twitter.

"Только что в список всемирного наследия внесен Собор Успения Пресвятой Богородицы на острове-граде Свияжск", — говорится в сообщении.

Остров-град Свияжск расположен у слияния рек Волга и Свияга в Зеленодольском районе Татарстана. Поселение было основано в мае 1551 года Иваном Грозным как форпост русских войск для взятия Казани. Сегодня Свияжск — один из популярнейших туристических объектов Татарстана. На острове сохранились 18 памятников исторического наследия федерального и республиканского значения XVI-XIX веков. Особую ценность представляют уникальная деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году за один день, комплекс зданий Успенского Богородицкого мужского монастыря с уникальными фресками и Иоанно-Предтеченский женский монастырь.