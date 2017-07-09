Патриарх Кирилл вознес молитву об упокоении художника Ильи Глазунова

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Николо-Вяжищском женском монастыре под Великим Новгородом вознес заупокойную молитву об упокоении художника Ильи Глазунова, который скончался в ночь на воскресенье.

"Святейший патриарх хорошо знал усопшего, много общался с ним, не так давно посещал его галерею", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Он добавил, что патриарх Кирилл передает родным и близким Ильи Глазунова свои соболезнования.

Во время литургии с участием сопровождающих патриарха архиереев Русской православной церкви, духовенства Новгородской области были вознесены специальные молитвы "об упокоении души раба Божьего новопреставленного Илии".