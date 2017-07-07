Игумен РПЦ: ситуация с ношением крестов в Европе остается двоякой

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ситуация с ношением нательных крестиков и других религиозных атрибутов в Европе "остается двоякой", заявил в интервью РИА Новости представитель Русской православной церкви при Совете Европы и Евросоюзе, настоятель строящегося в Страсбурге русского храма Всех Святых игумен Филипп (Рябых).

Несколько лет назад в Страсбургском суде рассматривались четыре дела против Великобритании, касающиеся открытого ношения нательных крестиков на работе и дискриминации служащих на основе их приверженности христианской морали.

"Тогда Большая палата Страсбургского суда решила вопрос двояко. В одном случае право носить крестик было подтверждено, а в другом случае оно не было подтверждено. То есть, Совет Европы оставляет возможность в каких-то случаях регулировать этот вопрос помимо желания человека. Такой ситуация остается по сей день", — сказал игумен Филипп (Рябых).

С одной стороны, отметил он, "многие понимают, что ношение крестика или другого религиозного знака является свободой самовыражения человека", а с другой стороны, — "некоторые считают, что это ущемляет права других".

"Например, во французских и немецких школах просят наших православных детей снимать нательные крестики на время занятия физкультурой. Считается, что дети могут как-то повредиться во время активных движений. Только если родители просят специально этого не делать, тогда школа оставляет это под ответственность родителей, но некоторые преподаватели очень настойчивы", — добавил Рябых.

Отвечая на вопрос о том, как европейцы отнеслись к проведению в Киеве гей-парада и к тому, что в Москве он так и не состоялся, собеседник агентства сообщил, что "реакция разная: кто-то критикует, кто-то поддерживает". "Есть личный моральный выбор человека, за который он несет ответственность перед Богом. Полагаю, что устраивать шоу из своей половой ориентации не стоит. Практика проведения гей-парадов в разных странах, на мой взгляд, не сплачивает, а разделяет общество", — сказал собеседник агентства.