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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Рожать – не рожать? Почему четверо детей – гарантия свободы от государства

18:2906.07.2017
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© РИА Новости / Мария ШустроваБаннер перед входом в кабинет психолога предабортного консультирования, ПодольскБаннер перед входом в кабинет психолога предабортного консультирования, Подольск
© РИА Новости / Мария Шустрова
Мария Шустрова

"Когда я узнала, что снова беременна, сразу пошла на аборт. Но оказалось, что теперь обязательно нужно пройти предабортную консультацию у психолога. Так я познакомилась с Мариной. Наверное, мне ее сам Бог послал: через два часа вышла из ее кабинета окрыленная, в полной уверенности, что стану мамой в третий раз", — говорит 32-летняя Алена.

Рожать ей еще только в декабре. Мы стоим на пороге роддома в Подольске. Здесь делают все: ведут беременность, принимают роды и… делают аборты. В кабинет православного психолога Марины Антоновой сделали отдельный вход — чтобы женщины, отважившиеся на искусственное прерывание беременности, могли избежать косых взглядов остальных пациенток роддома.

Дети из Дома для мамы
© РИА Новости / Мария Шустрова
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У самых дверей их встречает большой баннер – фотография трогательного малыша и слоган: "Мама, передумай! Я хочу жить". А ниже — номер телефона психолога. Алена, когда шла на первую консультацию, тоже обратила внимание на плакат, но это не помешало ей через минуту зайти в кабинет и безапелляционно потребовать направление на аборт.

"Она сразу дала мне понять, что, хочу я или нет, но беседа состоится. А уже через 10 минут я передумала. Она удивительным образом сразу смогла вывести меня на разговор. Я заплакала: поняла, что в глубине души не хочу этого аборта, что моя судьба " быть многодетной мамой", — вспоминает женщина.

Еще больше Алена утвердилась в решении сохранить беременность, когда за словами сразу последовали действия – ее снабдили памперсами, одеждой для ребенка, продуктами. Дело в том, что за Мариной стоит программа "Спаси жизнь", организованная при поддержке Синодального отдела по благотворительности. Стоит специалисту отговорить маму от аборта – ее сразу обеспечивают всем необходимым.

Вместо аборта — преждевременные роды

Кабинет Марины появился в роддоме в июне 2016 года. С тех пор у нее на консультациях побывали более 200 женщин, и 40 из них (каждая шестая) решили сохранить беременность. Свой центр Антонова назвала "Ева" — в честь девочки, которую спасла два с половиной года назад.

Когда мать троих детей Шакира поняла, что беременна в четвертый раз, муж наотрез отказался воспитывать еще одного ребенка. Женщина была в отчаянии — о том, что снова станет мамой, она узнала лишь на 20-й неделе. На таком сроке делать аборты в России запрещено, она уже была готова сделать операцию подпольно. И тут, на свое счастье, познакомилась с Мариной.

© РИА Новости / Мария ШустроваШакира с дочкой Евой, которая родилась благодаря предабортной консультации с психологом
© РИА Новости / Мария Шустрова
Шакира с дочкой Евой, которая родилась благодаря предабортной консультации с психологом

"Она настояла, чтобы я сохранила девочку, снабдила меня всем необходимым. И когда я уже готова была снова стать мамой, на сроке в 30 недель начались преждевременные роды. Я не понимала, как же так, ведь я уже хотела ее. В результате — кесарево сечение, и на свет появилась Ева, крохотная, всего килограмм с небольшим весом, непонятно было, выживет ли … Ага, это она сейчас мимо нас пробежала", — прерывает рассказ Шакира.

Врачи выхаживали Еву два месяца, каждый день мать приходила навестить дочку в кувезе. Сейчас девочку не отличить от сверстников – бойкая, умная, сильная. Трудно поверить, что на свет она появилась на 10 недель раньше срока.

Особый ребенок

Елена забеременела в 41 год. У нее уже был 13-летний сын. Возраст, бедность, отсутствие поддержки отца ребенка – все подталкивало к аборту.

© РИА Новости / Мария ШустроваЕлена с сыном, который родился благодаря предабортной консультации с психологом
© РИА Новости / Мария Шустрова
Елена с сыном, который родился благодаря предабортной консультации с психологом

"Я пошла прерывать беременность. У кабинета Марины увидела баннер… У меня сердце дрогнуло. А после беседы с ней окончательно передумала. Сейчас мальчику 6 месяцев, к тому же мы — особенные, у нас синдром Дауна. Но это ничего не меняет — живем и радуемся жизни. Старший сын счастлив, во всем мне помогает", — делится Елена.

Психолог Марина поддерживает связь почти со всеми мамами спасенных ею детей. Она считает, что основная причина, по которой женщины решаются на аборт — нехватка денег. "Иногда бывает, что коляска или просто встреча женщины из роддома с цветами помогают спасти жизнь человечку — женщинам бывает стыдно, что они выйдут из роддома одни, никто их не встретит. А порой достаточно купить сапоги на зиму, чтобы заставить маму передумать", — считает психолог.

Она убеждена, что порой будущим мамам просто не хватает поддержки. И едва получив ее, пусть даже самую малую, они меняют свое решение. Кроме того, женщины зачастую не считают эмбрион человеком. Психологи же, в зависимости от срока беременности, рассказывают, что сейчас происходит с зародышем, как он развивается. И часто осознание, что внутри нее зародилась новая жизнь, помогает женщине успокоиться, трезво посмотреть на ситуацию и изменить решение в пользу сохранения этой жизни.

Главная неудача

Однако больше всего Марине запомнились не победы, а одно из 160 поражений. Женщина, пришедшая на консультацию, уже неоднократно делала аборты, для нее это было нормой: несмотря на то, что в Подольске повсеместно продаются контрацептивы, у нее неоднократно случались незапланированные беременности от разных мужчин.

© РИА Новости / Мария ШустроваПравославный психолог предабортного консультирования Марина Антонова на рабочем месте
© РИА Новости / Мария Шустрова
Православный психолог предабортного консультирования Марина Антонова на рабочем месте

"Ко мне она попала, когда в очередной раз решилась на аборт. Мы с ней долго разговаривали, она, вроде, решила не убивать ребенка. Мы собрали ей деньги на лекарства. Казалось, все хорошо", — вспоминает Антонова.

Но женщина снова передумала, позвонила Марине, сказала, что все же выбирает аборт и, прежде чем психолог успела что-то возразить, бросила трубку. На связь она вышла лишь несколько месяцев спустя, когда уже пожалела о содеянном. Марина не отвернулась, возобновила встречи. Она помогла женщине простить себя и жить дальше.

Итог — новая беременность. И на этот раз пациентка даже не задумывается об аборте, а готовится стать мамой при поддержке программы "Спаси жизнь".

Бедность — не порог

Русская православная церковь не только поддерживает программу "Спаси жизнь", по всей России ей открыто 115 центров гуманитарной помощи, где поддерживают многодетные семьи, родителей с детьми-инвалидами и беременных женщин в кризисной ситуации. Из них 55 открылись только за последний год. Но даже этого количества катастрофически мало — слишком много в стране нуждающихся семей. Один из таких центров появился в прошлом году в Вязьме.

© РИА Новости / Мария ШустроваОчередь к центру гуманитарной помощи в Вязьме
© РИА Новости / Мария Шустрова
Очередь к центру гуманитарной помощи в Вязьме

К старому двухэтажному зданию с самого утра тянется длинная очередь. Взрослые терпеливо ждут, пока их пригласят,  дети бегают вокруг, играют. Склад  центра расположен в нескольких залах на первом этаже.

С виду обычный супермаркет – стеллажи от пола до потолка, снующие туда-сюда покупатели. Разве что ценников нет. Лишь внимательно приглядевшись замечаешь, что не вся одежда и обувь новые. И еще: все "товары" представлены в единственном экземпляре. Зато здесь все нуждающиеся могут найти себе и детям одежду подходящего размера, выбрать детскую мебель, поучить продукты и предметы гигиены. Бесплатно.

© РИА Новости / Мария ШустроваГуманитарный склад центра гуманитарной помощи в Вязьме
© РИА Новости / Мария Шустрова
Гуманитарный склад центра гуманитарной помощи в Вязьме

Все до единого сотрудники центра — волонтеры. В основном, это женщины из близлежащих сел, зачастую многодетные. Когда-то они и сами столкнулись с трудностями, и здесь им помогли. В благодарность они регулярно приезжают в центр, следят, чтобы за гуманитарной помощью не обращались мошенники, распределяют товары. Для малышей на втором этаже есть досуговый центр и всевозможные кружки. Зачастую там с ними занимаются священники. Сейчас помещение переоборудуют для детей-инвалидов.

Центр открылся меньше года назад, но здесь уже получили помощь уже более 10 тысяч человек. Люди везут на склад продукты со своих огородов, отдают старые вещи, жертвуют деньги.

© РИА Новости / Мария ШустроваНуждающиеся расписываются, что получили помощь в центре гуманитарной помощи в Вязьме
© РИА Новости / Мария Шустрова
Нуждающиеся расписываются, что получили помощь в центре гуманитарной помощи в Вязьме

 

Сегодня с разных площадок звучат призывы властей, Церкви, общественных деятелей создавать традиционные многодетные семьи. Но уровень жизни остается низким, сотни тысяч людей живут за порогом бедности. Так зачем плодить нищету? Ведь количество центров, где налажена выдача гуманитарной помощи, не покрывает существующие потребности даже наполовину.

Православные психологи, занимающиеся доабортным консультированием, нашли ответ: семья, в которой родились хотя бы четверо детей, не будет зависеть от политической ситуации в стране. Именно четверо детей всегда смогут обеспечить безбедную старость своим родителям, пусть на старте и придется туго.

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Религия и мировоззрение
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