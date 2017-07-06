Владельцы телефонов в РТ получат "будильники на намаз" и смски от муфтия

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новый медиапроект духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана и одного из ведущих операторов связи предоставит возможность владельцам мобильных телефонов пользоваться услугами "будильника на намаз " и льготных звонков в Саудовскую Аравию, а также — получить консультацию по любым вопросам ислама по созданной горячей линии. Об этом сообщили РИА Новости в ДУМ РТ.

В резиденции ДУМ Татарстана в четверг состоялась презентация нового мобильного тарифного плана "Азан", а также новых проектов по мусульманскому радио и телевидению.

По информации муфтията, в конце июня в республике заработала "горячая линия для лиц, нуждающихся в консультативной помощи по религиозным вопросам". Получить ответы на вопросы, касающиеся исламской тематики, можно по телефонам (843) 50-50-700 или +7 (939) 50-50-700. Телефон доверия работает с 10.00 до 17.00 часов с понедельника по пятницу.

Однако наибольший интерес для широкой общественности, как отметили участники презентации, представляет проект — специальный мобильный тарифный план "Азан" для сотовых телефонов и смартфонов, который стартует с 10 июля. Проект реализуется к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани, и поэтому в дизайне сим-карты использовано изображение выдающегося татарского просветителя, уточнили в муфтияте. Сам тариф его разработчики назвали "социально-нравственным".

"В числе специальных опций тарифного плана — услуга будильника на утренний намаз, а также гудки-мунаджаты (три мелодии на выбор), оповещения о важных датах мусульманского календаря и смс-сообщения с хадисами, наставлениями и поздравлениями муфтия РТ в связи с праздниками, льготные звонки в Саудовскую Аравию для хаджиев — 10 рублей за минуту разговора, безлимитный интернет", — сообщили в ДУМ.

Участники презентации также заявили о намерении вывести мусульманское радио и телевидение на кабельные телевизионные сети. Так, радио, вещающее в настоящее время в тестовом режиме для абонентов кабельного телевидения "Летай", официально планируется запустить в сентябре 2017 года. Срок реализации проекта мусульманского телевидения "Хузур ТВ" запланирован на конец 2017 года. Программы будут выходить на русском и татарском языках.