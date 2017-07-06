Первая российская криптовалюта будет обеспечена халяльным мясом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первая российская криптовалюта появится в Татарстане и получит название "ИТкоин", она будет привязана к стоимости халяльного мяса, сообщает портал "Реальное время".

"ИТ — это не только высокие технологии, но и давние традиции: в переводе с татарского "ит" — это мясо", — рассказывает изданию создатель криптовалюты Денис Рындин.

Валюта использует технологию блокчейн и обеспечивается мясом молодых бычков. Разработчики уверяют, что тем самым ИТкоину не грозят резкие скачки курса.

Разработчики предлагают следующую схему заработка: выкуп живых чипированных бычков, которых откармливают на ферме, с их привесом будет расти вклад в валюту. Данные о состоянии животных с помощью чипа передается на компьютеры или мобильные устройства. То есть, например инвестор покупает бычка весом 350 килограмм, а продает уже весом в 450 килограмм.

Ранее экс-министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин заявил, что России потребуется около двух лет для выработки стандартов в сфере криптовалют.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Вместе с тем глава Сбербанка считает, что все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности.