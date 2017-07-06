Максимальное число паломников поклонилось мощам святого Николая в среду

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в Москве в среду, 5 июля, поклонились свыше 50 тысяч паломников, что стало рекордным показателем для одного дня, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Мощам в среду поклонились 50 тысяч 200 человек. Мы побили предыдущий рекорд – 7 июня было 47 тысяч 900 паломников", — отметила Коровина.

В связи с таким количеством паломников организаторы предприняли особые меры. Так, храм Христа Спасителя открылся раньше, а закрылся только в 2:20 6 июля. Вход в очередь закрыли примерно в 17 часов.