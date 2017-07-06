Facebook не разрешила христианам ставить лайки в виде креста

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Социальная сеть Facebook не будет создавать эмодзи в виде креста, несмотря на многочисленные призывы американских евангельских христиан, пишет The Daily Mail.

Тысячи пользователей соцсети начали размещать у себя призывы ввести такой эмодзи. Акция, которую запустил пользователь по имени Hikmat Hanna, стала ответом на введение компанией "реакции" в виде символа ЛГБТ — радужного флага.

"Такой эмодзи (в виде креста) недоступен на Facebook и мы не работаем над его созданием", — заявил представитель компании.

Причины этому он не уточнил. Хотя ранее пресс-секретарь Facebook заявлял, что компания верит в свою платформу, "которая поддерживает все сообщества".