Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились свыше 1,5 млн человек

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в Москве уже поклонились свыше 1,5 миллиона паломников, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

"Полтора миллиона человек прошло в районе 12 часов дня (6 июля)", — сказала она.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

В связи с наплывом паломников вход в очередь к мощам Николая Чудотворца теперь закрывается раньше 18 часов. Точное время закрытия зависит от числа верующих. По данным на середину четверга примерное время ожидания в очереди составляет 10 часов. Она начинается в районе станции метро "Фрунзенская".