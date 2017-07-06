В Петербурге, кроме общей очереди к мощам святого Николая, будет социальная

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Власти Петербурга организуют социальную очередь, помимо основной очереди к мощам Николая Чудотворца, которые разместят для поклонения в Александро-Невской лавре с 13 по 28 июля, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Ранее мощи святого Николая прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. За все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города. До 12 июля мощи будут размещены в московском храме Христа Спасителя.

"Мощи будут доставлены в Петербург 13 июля. С 14 июля до 27 июля им можно будет поклониться с 7 до 22 вечера. Каждый день будет мониторинг очереди. Кроме основной очереди будет организована социальная очередь для инвалидов", — сказал чиновник.

По его словам, власти ставят задачу рационально обеспечить организацию посещения мощей и безопасность паломников. "Мы будем использовать опыт Москвы в этом вопросе",- сказал он.

На пути движения паломников к собору будут работать автолавки с выпечкой, паломников обеспечат бесплатной водой, будут установлено порядка сотни биотуалетов.

Епископ Кронштадтский Назарий рассказал, что социальная очередь паломников с ограниченными возможностями будет формироваться от площади Александра Невского и проходить через южную паперть собора.

"Им будут помогать сотрудники комитета по здравоохранению и волонтеры", — сказал он. По его словам, всем поклонникам будут вручаться бесплатные иконы и раздаточные материалы с информацией о жизни святого.

Председатель комитета по законности, правопорядку и безопасности Петербурга Леонид Богданов сообщил, что регулировка очереди паломников начнется от выхода из станции метро площадь Александра Невского, на Чернорецком переулке будет снято движение транспорта. Далее движение очереди будет проходить по Тележной улице к собору.