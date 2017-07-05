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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Бандера - новый Христос": зачем националистам переделывать под себя Библию

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (52)
19:0605.07.2017
(обновлено: 19:12 05.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПредставители националистических организаций во время митинга в центре КиеваПредставители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Антон Скрипунов

Украинские националисты, похоже, замахнулись на переписывание Библии. Иначе никак, ведь министр иностранных дел Польши, самой религиозной в ЕС страны, Витольд Ващиковский четко дал понять: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем Украине с Бандерой в Европу.

Буквально за день до заявления политика в городе Золочев Львовской области начались сборы капелланов. Одновременно с этим институт полковых священников впервые внедрили в Нацгвардии.

А чуть раньше самопровозглашенный "Киевский патриархат" договорился с "Правым сектором"*. В принятом ими меморандуме подчеркивается равнозначность таких понятий как "христианство" и "национализм". Об этом же неустанно твердят капелланы других религиозных организаций. О том, как украинские "нацики" подгоняют под себя библейские идеи, используя опыт советских богоборцев – в материале РИА Новости.

"Да не будет у тебя других богов пред лицом моим" (из библейской книги Исход)

Самый медийный капеллан является священником Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты). Статья отца Николая Мединского "Святая Пятидесятница — утверждение украинской государствообразующей идеи" довольно ясно объясняет, что общего между учением Иисуса Христа и лозунгами ОУН-УПА*.

"Дух Святой сходит на Сына в виде голубя на реке Иордан, голос Отца возвещает "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте". (Евангелие от Матфея 17:5) Во время Майдана украинский народ проходит "Огненное Крещение", Дух Святой сходит и выбирает тех любимых детей кто готов добровольно уйти за Иисусом и принести жертву Любви, искупительную Жертву за грехи, ошибки или слабости целых поколений", — проводит аналогию священник.

Библейские изречения перемежаются в статье с цитатами из "Десяти заповедей украинского националиста", написанного членами ОУН-УПА* в 1929 году.

Украинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Участники Шухевичфеста кинули "коктейль Молотова" в синагогу Львова
"Но каждый своей жизнью, помыслом и Образом защищает Украинскую правду. Каждый находит свой дар и свое место в национально-освободительной борьбе, пытаясь вложить свою лепту в построение и защиту украинского правового государства. … У каждого из нас есть обязанность стать "апостолом Украинской Идеи" и помочь всем, даже равнодушным, услышать правду на доступном и понятном им "языке", — призывает капеллан УГКЦ.

Забавным выглядит то, что пока священники призывают военных следовать примеру Христа и Бендеры, в том же нацбатальоне "Азов" совсем другие кумиры, причем в прямом смысле слова. На своей базе в Урзуфе (Донецкая область) нацгвардейцы возвели святилище славянского бога Перуна и назвались его потомками.

"Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (из евангелия от Матфея)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх: униаты усилили миссионерскую работу на востоке Украины
Единственной, кто сохраняет нейтралитет в военном противостоянии на Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Ее священники не являются капелланами. Но у Нацгвардии свое объяснение этому.

"Прописали (в постановлении Кабмина Украины): за исключением представителей Московского патриархата", — утверждает командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

"Я работал с разведкой, с народным сопротивлением, когда колонны сепаратистов с российскими наемниками подъезжали к церкви — выходили настоятели УПЦ МП и благословляли их на" священную войну" против украинского народа.  Спрашиваю: как вы это объясните? У них не было слов…", — добавляет он.

В УПЦ МП назвали слова генерала дезинформацией, ведь в приказе "Об утверждении Положения о службе военного духовенства (капелланскую службу) в Национальной гвардии Украины" говорится, что запрет распространяется на религиозные организации "центры которых находятся на территории страны-агрессора".

"Как мы видим, отсутствует прямой запрет для УПЦ, о котором говорит господин генерал. Командир по своему усмотрению определяет, где центр той или иной религиозной организации", — отмечает глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Украинские активисты блокируют движение крестного хода в Борисполе. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
"Правый сектор"* согласился "отжать у москалей" храмы. Но за круглую сумму
Центром УПЦ, по его словам, на самом деле является Киевская митрополия, а не Москва. Кроме того, в ее уставе доходчиво написано, что она "является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве".

Само собой, ни Нацгвардию, ни украинские СМИ эти факты не убедили. Наверное, потому что Киево-Печерской лавре до сих пор так и не появились мощи Бандеры и Шухевича…

"Где нет ни Эллина, ни Иудея" (из послания апостола Павла)

"Бандера — это святой человек, которого Бог выбрал для Украины", — так еще в 2009 году высказывался украинский поэт Павел Мовчан.

"Если зовете себя христианами, то будьте националистами, потому что одно без другого невозможно", — так уже в 2014 году напутствует бойцов "Правого сектора"* капеллан УГКЦ Павел Бурак.

Из истории известно, что большевики сразу после прихода к власти пытались соединить христианское вероучение с марксизмом. Это привело к созданию лояльной к власти обновленческой церкви.

"Большевики создавали некую марионеточную церковь, а здесь скорее это союзники. Можно сказать, почти равноправные партнеры – УГКЦ и националистические организации. Они слишком друг в друге нуждаются, слишком друг в друга проникают. И если обновленцы были неким временным  средством, которое использовали и выкинули, то здесь они симбионты", — подчеркивает церковный историк Владислав Петрушко.

Униатская церковь, рассказывает он, сильно трансформировалась в период между мировыми войнами, став плотно сотрудничать с украинскими националистами. Их идеи привносились в богослужебную жизнь.

"С особой силой все это проявилось в период Второй мировой войны и после нее, когда многие униатские священники прямо участвовали в деятельности националистов, в том числе и карательной. В частности, в одном из украинских сел жители загнали римо-католика поляка в костел и сожгли. Сам униатский священник, греко-католический, принимал в этом участие", — приводит пример историк.

Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Бандера и Шухевич. Как "герои" боролись за независимость Украины
Уже с возрождением униатской церкви в последние годы существования СССР союз униатов с националистами вышел на новый уровень – они совместно начали захватывать православные храмы. В 90-е годы был создан "Комитет защиты Украинской греко-католической церкви" во главе с советским диссидентом Иваном Гелем, который привлекал к сотрудничеству политиков.

"В годы СССР националистический дух генерировался в украинское диаспоре при определенной поддержке американских властей, которые использовали это в идеологической борьбе с Союзом. Все время подпитка продолжалась, хоть и слабо доходила до нас. Зато это было экспортировано в готовом виде уже сразу после встречи Горбачева с папой Иоанном-Павлом II в 1989 году", — подчеркивает Петрушко.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.

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Религия и мировоззрение
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