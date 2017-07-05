Москалькова призвала Турцию освободить крещеных детей от изучения ислама

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила турецкого коллегу Шерефа Малкоча помочь облегчить процедуру освобождения крещеных детей в смешанных русско-турецких семьях от обязательного изучения ислама в школах Турции.

В среду в Москве состоялись переговоры Москальковой и главного омбудсмена Турецкой республики Шерефа Малкоча.

Российский омбудсмен в завершение встречи попросила турецкого коллегу обратить внимание на несколько проблем. Одна из них связана с процедурой получения заключений судмедэкспертов в случае трагедий во время отдыха.

"К сожалению, широкий туристический поток бывает не без трагических ситуаций. И консульские учреждения России не всегда своевременно могут получать заключения судебно-медицинских экспертов. Без этих документов у нас невозможно провести следственные мероприятия и решить наследственные вопросы", — пояснила Москалькова, попросив коллегу обратить внимание на эту проблему.

Другой вопрос связан с обучением в школах Турции детей от смешанных русско-турецких браков.

"В школах преподается ислам как обязательный предмет, но — как высокоцивилизованное государство — для других религий, в частности для христианства, делаются исключения. Дети освобождаются от этого предмета, если будет представлено свидетельство о крещении ребенка. Просим вас обратиться в министерство образования с тем, чтобы подтверждение или ходатайство двух родителей было достаточным для подтверждения крещения, если нет документов", — сказала российский уполномоченный.

Также она упомянула проблемный вопрос о попадании некоторых россиян в так называемые стоп-листы в Турции. По ее словам, иногда это происходит неправомерно, потому что в стоп-листе содержится только фамилия, имя и год рождения, которые могут совпадать; в результате в стоп-лист может попасть человек, чье пребывание на территории Турции не является нежелательным, пояснила российский омбудсмен.