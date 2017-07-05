Епископ Тихон Шевкунов: призыв не пускать верующих в политику - сегрегация

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) считает отделение Церкви от государства в современной России оптимальной моделью, выступает против "принудительного и казенного православия" и в то же время не видит ничего плохого в приходе "религиозных людей" на государственные посты.

Выступая с открытой лекцией в Москве, Шевкунов вступил в заочную полемику с кинорежиссером Александром Сокуровым, который в одном из своих недавних интервью заявил о том, что "современное государство сделало религию фактором политической жизни", и что "большим преступлением" является тот факт, что в России "допустили религию в политику".

"Хотелось бы узнать: где? Где религия допущена в политику, и как это проявляется? По уставу Русской православной церкви, священнослужителям запрещено участвовать в политике. В 1980-е годы священники избирались в Верховный совет, была тогда такая ситуация. Потом на церковном соборе был категорический запрет подобного рода политической деятельности", — сказал Шевкунов.

Комментируя высказывания Сокурова о том, что "религиозных людей впустили в государственные структуры России" и это есть "страшная ошибка", председатель Патриаршего совета по культуре напомнил статистические данные о том, что 85% жителей страны сегодня признают себя православными, да и "реально верующих людей у нас очень немало, и в первую очередь среди интеллигенции".

"И что? Пишется о том, что "религиозных людей впустили в государственные структуры". Вот здесь сейчас сидят государственные чиновники, будучи православными. Исключить? Запретить? Это называется "сегрегация". Та конструкция государственного управления, которую он (Сокуров — ред.) предлагает, называется "сегрегационная", или "дискриминационная". Это принадлежность тоталитарного государства в специфических странах. А в России модель сотрудничества – корпорационная, и в ее рамках государство имеет полное право взять религиозного и нерелигиозного человека чиновником", — сказал Шевкунов.

Отвечая на вопросы из зала, он заметил, что в современных условиях "совершенно правильно отделение Церкви от государства": "Это правильная и государственная, и церковная позиция, и это надо продолжать".

"Церковь должна проповедовать и доказывать истину своего учения, в том числе и учения духовно-нравственного, без всякого принуждения. То принуждение, которое было в дореволюционной России, это была палка о двух концах. <…> Потом часть народа, пусть небольшая часть, — участвовала в разрушении страны, в разрушении великих святынь своих дедов, предков. И принудительное и казенное православие – не православие, которое ведет человека к свободе и само является внутренней свободой, а православие принудительное, — это самое страшное, что только может быть", — заявил представитель РПЦ.

Он напомнил о том, что Сталин в юном возрасте положительно относился к религии, а потом именно по этой причине стал атеистом.

"Верующий мальчик был в тифлисской семинарии, но когда увидел, как он говорил, "иезуитские методы" руководства семинарии, — это его просто перевернуло, потому что было страшным диссонансом между тем, что провозглашает Церковь, и как она порой выступает. И стал главным гонителем Церкви на протяжении нескольких десятилетий", — отметил епископ Тихон.

Также, по его мнению, причиной падения Российской империи был, "в первую очередь, — несомненный кризис дворянско-аристократической монархии России". В 2017 году в России отмечается столетие с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления.