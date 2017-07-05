США
5.075 июля14:41МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Епископ Тихон Шевкунов: призыв не пускать верующих в политику - сегрегация

14:3205.07.2017
0430

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) считает отделение Церкви от государства в современной России оптимальной моделью, выступает против "принудительного и казенного православия" и в то же время не видит ничего плохого в приходе "религиозных людей" на государственные посты.

Выступая с открытой лекцией в Москве, Шевкунов вступил в заочную полемику с кинорежиссером Александром Сокуровым, который в одном из своих недавних интервью заявил о том, что "современное государство сделало религию фактором политической жизни", и что "большим преступлением" является тот факт, что в России "допустили религию в политику".

"Хотелось бы узнать: где? Где религия допущена в политику, и как это проявляется? По уставу Русской православной церкви, священнослужителям запрещено участвовать в политике. В 1980-е годы священники избирались в Верховный совет, была тогда такая ситуация. Потом на церковном соборе был категорический запрет подобного рода политической деятельности", — сказал Шевкунов.

Комментируя высказывания Сокурова о том, что "религиозных людей впустили в государственные структуры России" и это есть "страшная ошибка", председатель Патриаршего совета по культуре напомнил статистические данные о том, что 85% жителей страны сегодня признают себя православными, да и "реально верующих людей у нас очень немало, и в первую очередь среди интеллигенции".

"И что? Пишется о том, что "религиозных людей впустили в государственные структуры". Вот здесь сейчас сидят государственные чиновники, будучи православными. Исключить? Запретить? Это называется "сегрегация". Та конструкция государственного управления, которую он (Сокуров — ред.) предлагает, называется "сегрегационная", или "дискриминационная". Это принадлежность тоталитарного государства в специфических странах. А в России модель сотрудничества – корпорационная, и в ее рамках государство имеет полное право взять религиозного и нерелигиозного человека чиновником", — сказал Шевкунов.

Отвечая на вопросы из зала, он заметил, что в современных условиях "совершенно правильно отделение Церкви от государства": "Это правильная и государственная, и церковная позиция, и это надо продолжать".

"Церковь должна проповедовать и доказывать истину своего учения, в том числе и учения духовно-нравственного, без всякого принуждения. То принуждение, которое было в дореволюционной России, это была палка о двух концах. <…> Потом часть народа, пусть небольшая часть, — участвовала в разрушении страны, в разрушении великих святынь своих дедов, предков. И принудительное и казенное православие – не православие, которое ведет человека к свободе и само является внутренней свободой, а православие принудительное, — это самое страшное, что только может быть", — заявил представитель РПЦ.

Он напомнил о том, что Сталин в юном возрасте положительно относился к религии, а потом именно по этой причине стал атеистом.

"Верующий мальчик был в тифлисской семинарии, но когда увидел, как он говорил, "иезуитские методы" руководства семинарии, — это его просто перевернуло, потому что было страшным диссонансом между тем, что провозглашает Церковь, и как она порой выступает. И стал главным гонителем Церкви на протяжении нескольких десятилетий", — отметил епископ Тихон.

Также, по его мнению, причиной падения Российской империи был, "в первую очередь, — несомненный кризис дворянско-аристократической монархии России". В 2017 году в России отмечается столетие с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена