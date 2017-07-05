Суд в Индии разрешил оставить в холодильнике тело умершего гуру

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд в Индии разрешил оставить без погребения гуру, последователи которого заморозили тело духовного учителя в ожидании его возвращения, сообщает газета The Indian Express.

Гуру Ашутош Махарадж, основатель религиозной организации, имеющей многочисленных последователей, скончался в январе 2014 года от сердечного приступа в штате Пенджаб. Ученики настаивали, что Махарадж всего лишь находится в состоянии глубокой медитации и поместили его тело в морозильную камеру.

Суд первой инстанции три года назад постановил, что тело Махараджа должно быть кремировано по индуистскому обычаю. На этом же настаивал предполагаемый сын гуру Далип Кумар.

Однако в среду суд штатов Пенджаб и Карьяна разрешил оставить религиозного лидера в холодильнике при условии, что его тело будут регулярно осматривать врачи из медицинского центра в Лудхияне – крупнейшем городе Пенджаба.