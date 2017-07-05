Ученые раскрыли тайну знаменитых пирамид города-призрака Теотиуакан

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Археологи нашли доказательства того, что все пирамиды загадочного города Теотиуакан представляли собой "копию" загробного мира, сообщает телеканал ABC.

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики путем компьютерного сканирования. обнаружили туннель под знаменитой пирамидой Луны Возможно, в древности он был обставлен различными ритуальными предметами.

"Открытие подтвердило, что жители Теотиуакана при строительстве своих масштабных храмов следовали одному и тому же образцу. Функция этих строений заключалась в подражании потустороннему миру", — рассказывает археолог Вероника Ортега.

Тоннель имеет длину 103 метра. Сейчас ученые исследуют возможность проведения раскопок.

Пирамида Луны является второй по величине в Теотиуакане. Расцвет этого города пришелся на II век нашей эры, однако спустя 500 лет город таинственным образом был разрушен, а все его жители исчезли. Сейчас знаменитые пирамиды Теотиуакана (в 50 километрах от Мехико) ежегодно привлекают тысячи туристов.