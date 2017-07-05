Во всех вузах МЧС введут курс основ православной культуры

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С сентября 2017 года во всех вузах системы МЧС России будет введен курс основ православной культуры, заявил глава ведомства Владимир Пучков.

Кадетам, курсантам и слушателям учебных заведений ведомства это поможет ценить культуру и традиции России, подчеркнул он.

В свою очередь, РПЦ готова помочь библиотекам образовательных организаций МЧС книгами, а также аудио и видеоматериалами духовно-нравственной и патриотической направленности.

Русская православная церковь и МЧС РФ заключили в среду соглашение о сотрудничестве, которое предполагает, в частности, участие священников в оказании помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. Договор подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава МЧС Владимир Пучков в патриаршей Даниловской резиденции.

Подобную учебную программу с 2012 года дают четвероклассникам. Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. По желанию преподаются основы всех мировых религий или основы светской этики. Курс ОРКСЭ идет в течение всего четвертого класса из расчета один час в неделю.