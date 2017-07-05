Патриарх: соглашение МЧС и РПЦ стало следствием давнего взаимодействия

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Русская православная церковь и МЧС РФ заключили в среду соглашение о сотрудничестве, которое предполагает, в частности, участие священников в оказании помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. Это стало результатом многолетнего опыта сотрудничества МЧС и РПЦ, заявил на церемонии подписания патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Договор подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава МЧС Владимир Пучков в патриаршей Даниловской резиденции.

"Этот документ составлен, как говорится, не на пустом месте, потому что существует уже в течение ряда лет замечательный опыт взаимодействия и сотрудничества Русской православной церкви с министерством по чрезвычайным ситуациям. И это проявляется в очень разных обстоятельствах, в том числе и связанных с преодолением сложных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, террористическими актами и другими событиями, которые наносят ущерб жизни людей, их благополучию", — сказал патриарх на церемонии подписания соглашения.

Соглашение предполагает, что религиозные организации Русской православной церкви будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Для этого спасательное ведомство обучит священников, сестёр милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию.