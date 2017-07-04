Епископ Тихон считает бессмысленной дискуссию о восстановлении монархии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Призывы к восстановлению монархии в современной России "совершенно бессмысленны" — сейчас не время для этого, заявил во вторник глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в ходе открытой лекции во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы.

В 2017 году в России отмечается столетие с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления. В обществе, прежде всего в православной среде, периодически возникают дискуссии о целесообразности восстановления монархии в стране.

"Может быть, мы и понимаем, что это особый путь России, особое время, когда Россия смогла бы реализоваться особым образом, но реально об этом говорить сейчас, мне кажется, совершенно бессмысленно. Кто-то считает, что надо дорасти, кто-то считает, что не готовы, кто-то считает, что это время безвозвратно ушло, — мы строим свои догадки", — сказал епископ Тихон, отвечая на вопросы из зала.

Он отметил, что сегодня зачастую "монархию идеализируют, и монархи-то были разные".

"Есть плюсы, есть минусы. Но монархия в какой-то степени естественна для церковного сознания", — сказал Шевкунов.

Он признался, что в начале 1990-х годов сам был "ярым монархистом", но со временем понял, что "Православная церковь может жить при любом государстве".

"А монархию — такую монархию, о которой иногда мы грезим, — действительно нужно заслужить. Не знаю, насколько это может получиться", — заключил представитель Русской церкви.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин "без оптимизма" относится к подобным предложениям, в то же время политики вольны высказывать личное мнение.