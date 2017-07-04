РПЦ: расследование гибели царской семьи продлится еще неопределенное время

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Расследование обстоятельств убийства царской семьи продлится ещё неопределённое время, конкретных сроков окончания пока нет, сообщил во вторник секретарь Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

"Когда закончится следствие, я сказать не могу… Открывается большое количество новых обстоятельств и новых документов", — сказал Шевкунов в ходе открытой лекции во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы, отвечая на вопросы из зала.

В частности, он сообщил, что в ходе расследования был обнаружен уникальный документ — приказ революционера Якова Свердлова о расстреле Николая Второго.

"У нас нет какого-то времени, срока (окончания следствия — ред.). Мы должны выслушать все аргументы и представить на суд всей Церкви позицию и той, и другой стороны, для того чтобы нам безошибочно понять, кому принадлежат эти найденные под Екатеринбургом останки", — добавил Шевкунов.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.