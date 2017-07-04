Турецкие учителя обжалуют исключение из школьной программы теории Дарвина

АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Профсоюз работников образования Турции намерен обжаловать в суде исключение из школьной программы теории эволюции Чарльза Дарвина, заявил РИА Новости глава профсоюза Мехмет Балык во вторник.

Ранее министерство образования Турции обнародовало проект национальной учебной программы, в которой отсутствует изучение теории эволюции, что вызвало дискуссию в стране. Как заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, теория эволюции Дарвина устарела, поэтому ее изучение в школах не является обязательным.

"В нововведениях для турецкой школы предусматривается не только исключение теории эволюции Дарвина, но и уменьшение числа уроков биологии в неделю с трех до двух. За счет этого на уроки религии вместо одного часа будут отводиться два. Уменьшение числа уроков, рассказывающих о развитии мира, человека, отмену изучения теории эволюции мы рассматриваем как неправильный и вредный шаг. Мы обжалуем эти решения в суде", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в век развития технологий нельзя обойтись без изучения естественных наук.

"Руководство страны пытается светскую Турецкую Республику переделать на свой лад. Мы же придаем огромное значение светскому образованию с акцентом на изучение естественных наук, научному подходу к познанию мира. Между тем в новых школах предполагается обустраивать для мальчиков и девочек отдельные молельные комнаты. Мы считаем, что школы должны давать всестороннее образование в рамках науки и естествознания, а не делать акцент на обучении религии", — добавил Балык.