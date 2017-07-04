Жюри Казанского фестиваля мусульманского кино возглавит режиссер Досталь

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Жюри XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по 11 сентября, возглавит режиссер и сценарист Николай Досталь, сообщает оргкомитет фестиваля.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.

"Утвержден состав жюри XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Команду жюри впервые возглавит народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь. Новшеством этого года станет то, что в составе жюри посекционно будут работать 20 специалистов из 11 стран", — говорится в сообщении.

В частности, оценивать полнометражные игровые фильмы конкурсной программы будут продюсер из США Ларри Джексон, киновед, публицист Абдурразак Аззахер (Марокко), актер театра и кино, народный артист России Виктор Вержбицкий, режиссер и сценарист Салават Юзеев. Лучшие документальные фильмы выберут режиссер и сценарист Шарофат Арабова (Таджикистан), киновед Ульви Метхи (Азербайджан), режиссер Алиреза Шахрохи (Иран). Во всех спорных случаях право решающего голоса будет за председателем жюри.

"Мы увеличили количество приглашенных специалистов жюри. Уверена, это приведет к более детальному и внимательному обсуждению каждого фильма конкурсной программы и в целом повысит качество фестиваля", — отметила директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Всего в этом году в оргкомитет кинофестиваля поступило 782 заявки из 61 страны. Необычно много работ на нынешний фестиваль пришло из стран Южной и Юго-Восточной Азии (Непал, Шри-Ланка, Индия, Малайзия, Индонезия, Бангладеш), увеличивается число фильмов из России, обширно представлен кинематограф Египта и арабских стран. Отбором фильмов в конкурсную программу занимается специальная комиссия во главе с киноведом Сергеем Лаврентьевым. На фестиваль-2016 было прислано свыше 700 заявок из более чем 50 стран. В конкурсную программу вошли 60 фильмов из 33 стран.

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