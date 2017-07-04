Батальон "Азов" возвел под Донецком святилище бога Перуна

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Бойцы нацбатальона "Азов" установили в своей части идол славянского бога Перуна в рамках мероприятий в честь победы князя Святослава Игоревича над хазарами в 969 году. Об этом со ссылкой на официальный сайт батальона сообщает украинское издание "Вести".

"С небольшими силами князь смог одолеть врага, который преобладал. Это свидетельствует, прежде всего, о храбрости и профессионально высоком уровне подготовки его ратников. Непобедимый дух и оружие потомков Перуна уничтожили паразитическую систему. Мы можем провести много параллелей к сегодняшним событиям. Однако самое главное — это то, что мы должны помнить великие победы наших предков. Это наш долг. Ведь в этой памяти сохранено именно понимание того, как строить будущее", — приводит сайт слова представителя полка.

После построения на базе Урзуф (Донецкая область), как уточняет сайт, "состоялся обряд создания святилища Перуна".

"Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами", — говорится в сообщении.

В славянском пантеоне Перун являлся богом-громовержцем. Его считали своим покровителем князья и дружинники.