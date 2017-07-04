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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Глава дома Романовых выступила против запрета фильма "Матильда"

15:3604.07.2017
(обновлено: 15:52 04.07.2017)
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© РИА Новости / Мария СибиряковаПерейти в фотобанкВизит великой княгини Марии Владимировны в Иваново. Архивное фотоВизит великой княгини Марии Владимировны в Иваново. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава российского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна огорчена предстоящим выходом на экраны фильма "Матильда", в то же время она считает бессмысленным пытаться запретить этот и другие подобные фильмы, заявил РИА Новости директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.

Глава канцелярии дома Романовых уполномочен озвучивать официальную позицию императорской семьи по различным вопросам общественной жизни.

"Глава Российского императорского дома Романовых, Ее Императорское величество государыня великая княгиня Мария Владимировна огорчена тем, что в год 100-летия трагических событий революции 1917 года и в преддверии 100-летия цареубийства планируется выход на экраны фильма, представляющего императора Николая II, императрицу Александру Феодоровну и ряд других исторических деятелей в совершенно искаженном свете, как аморальных и психически неуравновешенных людей", — сказал Закатов.

Наместник Сретенского монастыря епископ Тихон
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Шевкунов: фильм "Матильда" - это из жанра "фэнтези"
Он отметил, что трейлеры фильма дают полное представление о том, что история взаимоотношений цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской, имевших место в 1892-1894 годах, "использована авторами для беспочвенных фантазий, способных причинить вред в общественном сознании доброму имени святых царственных страстотерпцев и Матильды Феликсовны Кшесинской".

По словам Закатова, из дневников Николая II, из переписки государя с его супругой императрицей Александрой Федоровной, из воспоминаний Матильды Кшесинской и ряда других подлинных и достоверных источников известно, что роман молодого цесаревича Николая Александровича и Матильды Феликсовны завершился в 1894 году, когда было принято решение о заключении брака наследника с принцессой Алисой Гессенской, и своей супруге Николай II никогда не изменял.

В Российском императорском доме считают, что "создатели фильма "Матильда" прекрасно понимали, что он оскорбит чувства православных христиан, почитающих царственных мучеников в лике святых".

С другой стороны, добавил Закатов, великая княгиня Мария Владимировна "убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла", поскольку "запреты и даже призывы к ним только создают такой продукции славу "запретного плода" и привлекают к ней внимание, которого она вовсе не заслуживает".

"Глава дома Романовых также считает нелепым "молиться за запрет" какого бы то ни было фильма. Молиться нужно о помощи Божией в защите правды и о вразумлении заблуждающихся", — заключил глава канцелярии.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Апофеоз пошлости": в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду"
Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру.

Депутат рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По ее словам, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Режиссер фильма Алексей Учитель, в свою очередь, предложил разобраться в ситуации комитету Госдумы по культуре, который возглавляет Станислав Говорухин. По словам режиссера, "тратятся лишние государственные деньги, когда к нам приходят сначала прокуратура, потом казначейство, Счетная палата".

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Религия и мировоззрение
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