Древнейшая церковь Британии стала головоломкой для археологов

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ученые обнаружили одну из древнейших на Британских островах церквей с уникальной англосаксонской кладкой, особенности которой не позволяют определить точное время строительства здания, сообщает The Independent.

Обломки здания нашли на британском острове Линдисфарн. Именно там была создана знаменитая рукопись "Евангелие из Линдисфарна", датируемая VIII веком.

"Это одно из самых важных открытий раннего средневековья, которое было сделано в Великобритании за последние десятилетия", — утверждает археолог Питер Райдер.

Ученых привлекла кладка церкви, выполненная в "примитивном доархитектурном стиле". Анализ камней показал, что они, скорее всего, обрабатывались мастером по дереву, не имевшим представления об особенностях каменного строительства. Церковь находилась в центре монастыря, из которого, предположительно, началась христианизация Британии.

Обитель располагалась на обрывистой скале и была обращена лицом к дворцу Освальда, правителя Нортумбрии (одно из семи англосаксонских королевств) в середине VII века. Именно он способствовал распространению христианства на Британских островах.

Археологи выяснили, что церковь изначально была деревянной. Однако затем она за очень короткое время перестраивается. Причины этого, по их словам, пока неизвестны. Возможно, монахи сделали это для того, чтобы избежать ее разрушения викингами, совершавшими набеги на острова. Также специалистам пока непонятно, что появилось раньше – церковь или стены с башней рядом с ней, служившие ориентиром для монахов.