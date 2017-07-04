Участники Шухевичфеста кинули "коктейль Молотова" в синагогу Львова

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Участники фестиваля в честь украинского националиста Романа Шухевича бросили в синагогу Львова бутылку с зажигательной смесью и оставили на здании оскорбительную надпись, сообщил глава Еврейского украинского комитета (ЕУК) Эдуард Долинский.
Мероприятие, приуроченное к 110-летию командира Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича, провели во Львове с 30 июня по 2 июля. Именно в этих числах в 1941 году во Львове и других городах Западной Украины произошли жестокие еврейские погромы, организованные нацистами и УПА*.
Ранее глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт осудил проведение акции, подчеркнув, что героизация Шухевича "несет неправильный и опасный посыл молодому поколению". Раввин привел данные центра международного изучения Холокоста "Яд-Вашем", "общепризнанного и самого авторитетного". По ним, Шухевич принимал участие в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны.
*Организация, запрещенная в России