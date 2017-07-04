МЧС привлечет священников для помощи пострадавшим от стихийных бедствий

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Русская православная церковь заключит 5 июля соглашение о сотрудничестве с министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), которое предполагает участие священников в оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и установку в зонах ЧС походных храмов, сообщили РИА Новости в патриархии.

Договор подпишут патриарх Кирилл и глава МЧС Владимир Пучков.

"Соглашение предполагает, что религиозные организации Русской православной церкви будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Для этого спасательное ведомство обучит священников, сестёр милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию", — говорится в сообщении пресс-службы патриарха.

Обученных волонтеров МЧС сможет задействовать "для работы в зонах ЧС в соответствии с действующим законодательством". Представители церкви, по договору, смогут принимать участие в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи.

"Священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей, в том числе на дому, в стационарных учреждениях, в пунктах временного размещения и в "полевых" условиях. Для этого в зонах ЧС возможна организация работы пунктов оказания помощи сестрами милосердия и добровольцами, походных храмов", — уточняют в патриархии.