"Ищу вторую жену": зачем верующим сайты знакомств

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости, Мария Шустрова. Что делать одинокому верующему, решившему создать семью? Вариант знакомства на улице ему явно не подходит, на тусовки он не ходит, а знакомые все сплошь либо семейные, либо неверующие. Поэтому в сети набирают популярность религиозные сайты знакомств – для православных, мусульман и иудеев.

В массовом сознании верующие люди обычно представляются далекими от современной жизни, а уж тем более, от интернета. Однако количество заполненных анкет на религиозных сайтах знакомств свидетельствует об обратном.

"Распространен предрассудок, согласно которому люди смотрят на интернет как на другую реальность. Это глупо. С таким же успехом как на другую реальность можно смотреть на фотографию или на книгопечатание. Интернет — это средство связи, и пользоваться им абсолютно нормально", — пояснил РИА Новости ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы", иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, верующим присущи скромность и сдержанность. А далекие от религии и Церкви люди часто ведут себя бестактно. Поэтому и появляются религиозные сайты знакомств. Только на них не должно быть анонимности, считает иеромонах Макарий. "Нужно как можно быстрее переходить от общения в сети к общению личному, не прятаться за псевдонимами и дурацкими картинками", — подчеркнул священнослужитель.

Гипотетически платонически

Первый сайт знакомств для православных, который выдает поисковик, – "Азбука верности". Здесь предлагают почитать Библию, молитвослов, изучить церковный календарь, а заодно найти свою любовь. Выбор кандидатов на роль "второй половинки" довольно широк: более 15 тысяч мужчин и почти 18 тысяч женщин.

Как и на других подобных сайтах, здесь для начала заполняют анкету. Сначала стандартно: имя, пол, возраст. А дальше классический набор вопросов перемежается с религиозными. Так, после сведений о наличии детей от предыдущих браков клиент сайта должен рассказать о своем вероисповедании. Есть целых три варианта — "член Церкви", "воцерковляюсь" или "просто уважаю". Зато авторы сайта допустили возможность иных религиозных взглядов — старообрядчество, католичество, ислам и т.д.

Дальше, помимо образования и профессии, нужно указать, насколько активна ваша духовная жизнь, как часто и в какой храм ходите, а между вопросом об отношении к курению и любимом стиле одежды придется признаться, как часто вы читаете Священное Писание.

Кроме того, анкета поинтересуется, есть ли у вас "интимное прошлое" и рассматриваете ли вы "возможность брака с человеком, имеющим интимное прошлое" или "жизнь в браке как брат и сестра, без плотских отношений". Ну, а напоследок вас попросят рассказать, чем для вас является плотская любовь.

По мере заполнения анкеты на ее полях можно полюбоваться на фотографии пар, поженившихся именно благодаря "Азбуке верности".

© Скриншот страницы сайта знакомств "Азбука верности" Скриншот страницы сайта знакомств "Азбука верности" © Скриншот страницы сайта знакомств "Азбука верности" Скриншот страницы сайта знакомств "Азбука верности"

Будь моей второй женой

Мусульманские анкеты гораздо вариативней. Так, сайт знакомств Nikah.su в графе "семейное положение" предлагает не только выбрать статус "свободен", "разведен" или "вдовец", но также "женат — ищу вторую жену". Это — весьма любопытная опция, учитывая, что на территории РФ граждане официально могут единовременно состоять только в одном браке.

А вот на вопрос о вероисповедании предлагается выбрать только одно из течений ислама — "традиционный", "ахлю сунна валь джамаа", "саляфия", "ашаризм или матуридизм","суфизм", "шиизм", "другое", "просто мусульманин".

Также гостям сайта нужно ответить, насколько строго они соблюдают религиозные правила ислама, совершали ли хадж или умру, сколько сур Корана знают наизусть, а дамам — носят ли они хиджаб.

И если православные допускают вольные формулировки ответов, то мусульмане позволяют только выбрать один из уже имеющихся.

© Скриншот страницы сайта знакомств Nikah.su Скриншот страницы сайта знакомств Nikah.su © Скриншот страницы сайта знакомств Nikah.su Скриншот страницы сайта знакомств Nikah.su

Sara and Rashel

Еврейский сайт знакомств практически ничем не отличается от светских. В отличие от православных и мусульман, здесь нет строгой установки на заключение брака — можно просто найти друга, пообщаться.

Специфика сайта Sara and Rashel заключается лишь в том, что нужно обязательно подтвердить свое еврейство — "по матери", "отцу", "по обоим", "принял еврейство (гиюр)", "в стадии прохождения гиюра" или "по отцу и принял Гиюр".

А кроме того, вас попросят написать про свое отношение к еврейским традициям – "соблюдаю", "частично соблюдаю", "не соблюдаю", "не соблюдаю и нет желания это делать" или "не соблюдаю, но хотелось бы".

Все остальные вопросы – из классического набора сайтов знакомств.

© Скриншот страницы сайта еврейского клуба знакомств Sara&Rashel Скриншот страницы сайта еврейского клуба знакомств Sara&Rashel © Скриншот страницы сайта еврейского клуба знакомств Sara&Rashel Скриншот страницы сайта еврейского клуба знакомств Sara&Rashel

Альфонсы и опекуны

В интернете есть несколько форумов, на которых верующие обсуждают религиозные сайты знакомств. Там, помимо восторженных откликов, встречаются и предупреждения об опасности.

"Сайт хорош тем, что там много хороших, добрых и адекватных людей"… "Очень приятно находиться на сайте… Люди общаются, узнают много нового, повышают свой духовный уровень. Кому-то везет, и он находит свою половинку"… И тут же: "Несколько месяцев общалась с мужчиной средних лет… на тему православия и благочестивой жизни, в ходе которого периодически вкраплялись, как бы между прочим, вопросы о моем доходе, марке авто, моей жилплощади и земельных угодьях, а однажды напрямую человек спросил: где мы будем проживать совместно"…

Мусульманские сайты знакомств более решительно защищают своих клиентов. Во избежание фитны (дела и слова, противоречащие Корану), общение должно происходить с согласия и в присутствии уали (опекуна) невесты. "Цель данного ресурса – помощь в нахождении спутника жизни, поэтому общение между одинаковыми полами на сайте строго ограничено", — предупреждает администрация.

Кому как удобно

Впрочем, у интернет-общения, как и у любого другого, есть свои "угрозы, недостатки и дефекты", предупреждает иеромонах Макарий. Хотя знакомиться "можно по-всякому" — Церковь здесь не вводит никаких ограничений, лишь призывает "к вниманию и осторожности", так как в сети встречаются "проходимцы, жулики, преступники, которые ловят своих жертв с помощью интернета".

По мнению священнослужителя, попытка преодолеть одиночество свойственна не только молодым людям, но верующим всех возрастов, так как некоторые "оказываются жертвой развода или вдовства".

"В силу социальных сдвигов и личностных изменений люди становятся более замкнутыми, им не хватает общения. Они это каким-то образом пытаются компенсировать посредством интернета… и это абсолютно нормально", — заключил собеседник агентства.