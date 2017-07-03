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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В деле о "екатеринбургских останках" проверяют "версию про серную кислоту"

20:1103.07.2017
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© Фото : Public domain Император Николай II с семьейИмператор Николай II с семьей
© Фото : Public domain

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские специалисты исследуют версию уничтожения тел императора Николая II и членов царской семьи при помощи серной кислоты, сообщил в понедельник криминалист и судебный медик профессор Вячеслав Попов, участвующий в проведении экспертиз по делу об изучении "екатеринбургских останков".

После совещания в Даниловом монастыре, которое прошло в середине июня с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представителей Следственного комитета РФ и членов церковной комиссии, в РПЦ заявили о намерении просить разрешения СК на публикацию тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена. Епископ Тихон сообщил РИА Новости, что на сегодняшний день разрешение от СК на обнародование результатов завершенных экспертиз получено.

"Перед нами никто не ставил задачи закончить экспертизу к какой-либо дате. Нам сказали: делайте так, чтобы был надежный результат, и мы смогли бы ответить на самые невероятные вопросы. Я уже говорил о невозможности сожжения останков, теперь нас попросили доказать, возможно или невозможно в данных условиях уничтожение серной кислотой", — сказал Попов в интервью, опубликованном на портале Сретенского монастыря Православие.ру.

По словам эксперта, недалеко от останков, предположительно, императора Николая II, обнаруженных в 1991 году в Поросенковом логу близ Екатеринбурга, был найден также кувшин из-под серной кислоты. Попов рассказал о том, что, возможно, "убийцы хотели с помощью серной кислоты уничтожить тела, начали поливать, но ничего не получалось". 

Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон Шевкунов
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Епископ Тихон: данные по "екатеринбургским останкам" разрешено обнародовать

"Поэтому решили просто обезобразить лица до неузнаваемости, что вполне может быть. На черепе №4 (предполагается, что это Николай II) с правой стороны находится черное пятно, которое может являться посмертным изменением, потому что голова лежала на этой стороне, но может быть и результатом влияния серной кислоты", — сказал Попов.

Он сообщил, что на последнем совещании у патриарха Кирилла глава Следственного комитета Александр Бастрыкин "призвал нас прояснить этот вопрос".

"Я ему пообещал, что мы выполним серию экспериментов с натуральными объектами. Мы уже начали проводить эксперименты. Мы имеем серную кислоту и необходимые условия, и делается серия аппликаций серной кислоты на настоящую кожу человека. Будут использованы различные экспозиции и концентрации серной кислоты на разные человеческие ткани", — сказал криминалист.

"СЛЕДЫ УДАРА САБЛЕЙ"

Попов рассказал также, что экспертизы, проводимые по делу об убийстве последнего российского императора и членов его семьи, выявили определенные доказательства принадлежности "екатеринбургских останков" царской семье. Так, на голове, предположительно, Николая II были найдены следы удара саблей (на жизнь цесаревича Николая в 1891 году в Японии покушался полицейский).

"Мы нашли на голове следы удара саблей. В 1991 году очень тщательно искали следы ударов, но ошибочно искали на другой стороне черепа – на левой, потому что полагали, что удар саблей покушавшегося на жизнь цесаревича Николая в 1891 году японского полицейского пришелся на левую часть головы. Теперь, когда мы начали этим заниматься, то заметили два продольных углубления", — рассказал Попов.

По его словам, были проведены два современных рентгеновских исследования, и мультиспиральная компьютерная томография выявила на черепе два продольных углубления. 

Император Николай II с семьей
© Фото : Public domain
Расстрел российского императора Николая II и членов его семьи

"Мы выяснили, что это старый заживший перелом, потому что во вздыбленных участках произошел склероз костной ткани, которая заживала после травмы. Но мы этой процедурой не ограничились и сделали рентгенографию с прямым увеличением изображения, изучили структуру костной ткани, которая отличается по краям. Можно с уверенностью утверждать, что это прижизненный перелом, что это старый перелом, и он соответствует удару продолговатым рубящим предметом, например, саблей", — сообщил эксперт.

Он уточнил, что в Эрмитаже хранится шляпа Николая II со следами двух ударов по голове, и на черепе тоже следы двух ударов, которые были нанесены саблей с правой стороны, при нападении сзади. "Слава Богу, греческий принц Георгий подставил тросточку, иначе Николаю Александровичу раскроили бы череп", — добавил Попов.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Завкафедры уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского университета морского и речного флота рассказал также о результатах проведенной стоматологической экспертизы, которая подтвердила, что в найденном в 1991 году близ Екатеринбурга захоронении находились пять родственников (один мужчина и четыре женщины).

"У этих женщин особое строение зубов и челюстей. Например, четвертый нижний правый зуб у каждой повернут. Это важное свидетельство родственных связей. Второй признак связи – наследственное заболевание зубов. У всех начинался ранний кариес. У молоденькой девушки почти все зубы запломбированы. Мы установили, что эти женщины имеют высокий социальный статус. Почему? Потому что они имели персонального стоматолога", — рассказал эксперт.

Церемония открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Патриарх освятил в Кремле крест на месте гибели князя Сергея Александровича
Семейный стоматолог, по его словам, знал особенности семьи, что все болеют зубами, поэтому еще до разрастания кариеса ставил серебряную пломбу. Как отметил исследователь, рядовым людям не ставили серебряные амальгамные пломбы.

"Если говорить о скелете №7 – предполагается, что это Александра Федоровна, – то тут были поставлены искусственные зубы фантастической работы. Например, два передних резца были сделаны из фарфора с золотыми стержнями и платиновыми крампонами. Были лишь единичные опыты такой работы, это – эксклюзивное лечение", — добавил Попов.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

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Религия и мировоззрение
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