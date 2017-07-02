Патриарх Кирилл освятил в Москве храм

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил великое освящение построенного храма преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в столичном районе Котловка и Божественную литургию в нем.

"Сегодня, освящая храм святой благоверной и преподобной княгини Евфросинии, в миру Евдокии, жены князя Дмитрия Донского, победившего татаро-монголов на Куликовом поле, мы вспоминаем жизнь этой святой женщины… Она была на вершине власти, но не наслаждалась ею — она жила по закону Божьему, творила дела милосердия, разделяла с мужем его жизнь, будучи верной супругой и доброй матерью. И вот этой замечательной правительнице земли нашей, замечательной русской женщине, принявшей монашеский постриг и ставшей святой, и посвящен этот храм", — сказал патриарх.

Великий князь Дмитрий Донской и великая княгиня Московская Евдокия жили в браке 22 года, у них родилось 12 детей. Как пишет летописец, этому браку, который скреплял союз Московского и Суздальского княжеств и устранял междоусобицы, "земля Русская была рада".

После кончины мужа великая княгиня, желая исполнить его волю, не удалилась в монастырский затвор по обычаю вдов-княгинь, а возглавила семью и занималась государственными делами. Она была известна своей образованностью, благотворительностью и делами милосердия, на ее пожертвования был построен ряд монастырей и церквей. В 2007 году отмечалось 600-летие преставления (кончины) преподобной Евфросинии Московской.

Как рассказал РИА Новости настоятель храма иеромонах Клавдиан (Сафонов), первый камень в его основание был заложен в июле 2005 года. Место для храма было выбрано не случайно — на территории современного района Котловка было имение княгини Евдокии под названием Котлы. "Строительство храма было задумано именно как строительство храма-памятника, чтобы возродить в нашем Отечестве память и почитание преподобной Евфросинии Московской, которое было, к сожалению, утрачено в силу событий 100-летней давности", — сказал иеромонах Клавдиан.

По его словам, в строительстве "участвовали все: администрация города и района, благотворители, жители района, прихожане, студенты". Так, студенты Московского финансово-юридического университета (МФЮА), рассказал настоятель, заложили более 50 тысяч именных кирпичей при строительстве стен нового храма. В закладке храма принимали участие Светлана Медведева и члены правительства Москвы. В ноябре 2013 года при храме в Котловке был установлен памятник великокняжескому семейству. Сейчас церковный приход здесь составляет более 700 человек.

"Это событие (освящение храма — ред.) трудно переоценить, оно является исторически важным и знаковым не только для прихожан, но и для всех жителей нашего города…. Сегодня святейший патриарх Кирилл совершил великое освящение храма-памятника, построенного в знак благодарности великим и святым людям нашего государства. Правда Божия торжествует и утверждается в этом историческом событии, положившем свое начало в их почитании еще в глубокой древности — более 600 лет назад", — заключил настоятель храма.