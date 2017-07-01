В РПЦ готовы принять участие в диалоге о восстановлении монархии в России

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Монархическая модель политического устройства имеет много сторонников среди православных верующих и Русская православная церковь может принять участие в обсуждении восстановления монархии в стране, если оно начнется, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" , отвечая на вопрос ведущей, касающийся высказываний грузинского патриарха Илии Второго о возможности восстановления монархии в Грузии.

Глава ОВЦС отметил, что в данном случае высказывает свое личное мнение, и напомнил, что при монархической форме правления "человек помазывается на царство священнослужителями" и "получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, но получает санкцию от Бога через Церковь на свое правление", которое "является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику".

"Это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления", — заявил митрополит Иларион.

При этом он напомнил, что Церковь занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством. "Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", — подчеркнул иерарх.