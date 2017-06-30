"Опасный посыл молодежи": раввины Европы против "Шухевичфеста" во Львове

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт осудил проведение "Шухевичфеста" во Львове, который намечен на пятницу.
Мероприятие, приуроченное к 110-летию командира Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича, намечено провести с 30 июня по 2 июля. Именно в этих числах в 1941 году во Львове и других городах Западной Украины произошли жестокие еврейские погромы, организованные нацистами и УПА*. Ранее акцию осудили украинские евреи.
Раввин привел данные центра международного изучения Холокоста "Яд-Вашем", "общепризнанного и самого авторитетного". По этим данным, Шухевич принимал участие в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.