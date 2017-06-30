Власти Мьянмы не впустят в страну миссию Совета ООН по вопросу рохинджа

БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Правительство Мьянмы не разрешит членам специальной миссии Совета ООН по правам человека по вопросу рохинджа въехать в страну и посетить штат Ракхайн (Аракан) с целью выявления фактов этнических чисток против представителей этой народности, заявил в столице страны городе Нейпьидо заместитель министра иностранных дел Мьянмы У Чжо Тин.

Выступление министра цитирует в пятницу газета Myanmar Times.

"Соответствующая директива с отказом в разрешении на въезд в страну членов миссии будет опубликована в ближайшее время", — заявил замглавы МИД Мьянмы, слова которого приводит издание.

Он добавил, что распоряжение не выдавать визы для посещения Мьянмы членам миссии будет разослано во все посольства Мьянмы в мире.

Накануне, выступая в парламенте, У Чжо Тин сказал, что МИД Мьянмы самостоятельно проведет расследование в соседних странах, а также опросит сотрудников органов государственной власти этих стран, чтобы затем представить мировому сообществу результаты своего расследования, сообщает газета.

В соседних с Мьянмой странах, включая Бангладеш, действуют лагеря беженцев для представителей народности рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев-мусульман, проживавших в мьянманском штате Ракхайн и бежавших оттуда из-за этно-религиозных столкновений с коренным населением штата, араканцами, исповедующими буддизм.

Представители коренных национальностей Мьянмы считают рохинджа, переселенных в Ракхайн из Бенгалии британскими колониальными властями в XIX веке, нелегальными мигрантами из Бангладеш. Крайне националистические организации коренных народностей Мьянмы, точка зрения которых очень популярна в стране, требуют изгнания из Мьянмы всех "нелегальных мигрантов", особенно мусульман по вероисповеданию. Именно радикальные организации выступают инициаторами беспорядков, в результате которых в последние годы несколько деревень и поселков рохинджа были полностью сожжены.

Ситуация в штате Ракхайн, граничащим с Бангладеш, остается напряженной. После нескольких нападений вооруженных групп рохинджа на пограничные и полицейские посты в штате, вооруженные силы Мьянмы проводят регулярные операции по "зачистке" ряда территорий штата от боевиков. В марте этого года в докладе экспертной комиссии ООН по вопросу рохинджа было заявлено, что в штате Ракхайн "с большой вероятностью могли быть совершены преступления против человечности, вплоть до этнических чисток". Мьянма отказалась признавать достоверными выводы доклада.