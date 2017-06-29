"Празднуют ужасную смерть": евреи Украины осудили проведение ШухевичФеста

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Глава Еврейского украинского комитета (ЕУК) Эдуард Долинский осудил предстоящий "ШухевичФест", который планируется провести в годовщину погромов во Львове.

"30 июня 2017 года во Львове состоится "ШухевичФест", посвященный 110-летию гауптмана Шуцманшафта и командира УПА* Романа Шухевича. В этот день, 30 июня 1941 года во Львове и других городах Западной Украины, произошли жестокие еврейские погромы организованные нацистами и ОУН* при участии бойцов батальона "Нахтигаль", одним из командиров которого был Роман Шухевич", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Таким образом, по его словам, во Львове "решили отпраздновать ужасную смерть тысяч ни в чем не повинных евреев". Мероприятие продлится до 2 июля — "дня когда закончился погром".

"С чем это все сравнить? Это, например, как если бы еврейская община в день поминовения жертв Голодомора устроила "КагановичФест", — добавил глава ЕУК.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.