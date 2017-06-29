Археологи впервые нашли следы загадочного "культа черепа"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Немецкие ученые нашли в Турции резные человеческие кости, которые использовались в ритуалах "культа черепа", возраст артефактов составляет около 11 тысяч лет, пишет The Guardian.

Остатки были обнаружены во время раскопок в Гебекли Тепе (Турция) вместе с многочисленными человеческими костями. Найденные три черепа отличались от других тем, что в них с помощью кремниевых орудий были сделаны отверстия и "борозды".

"Резные черепа имеют очень глубокие линии. Пожалуй, это первая такого рода подобная находка", — утверждает Джулия Грески из Германского археологического института в Берлине.

Кроме того, рядом с черепами археологи нашли фрагменты больших известняковых столбов Т-образной формы. Столбы украшены многочисленными фигурками животных и людей.

А вот узоры на черепах куда менее изящны, что позволяет ученым утверждать, что такие изображения наносились вовсе не в декоративных целях.

"Участники культа полагали, что таким образом сила мертвых перейдет к живым", — допускает археолог.