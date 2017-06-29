В РПЦ назвали ошибкой призыв начать сбор подписей за запрет "Матильды"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Призыв митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла начать централизованный сбор подписей в епархии против фильма "Матильда" является ошибкой, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Ранее митрополит Павел, обращаясь к верующим после Божественной литургии 18 июня, объявил о начале сбора подписей в Ханты-Мансийской митрополии под прошением о запрещении к показу в кинотеатрах фильма "Матильда" и в защиту царской семьи. В интернете также появился епархиальный циркуляр, в соответствии с которым всем священникам "благословляется" провести сбор подписей в течение июня-июля 2017 года, после чего все данные предоставить в епархиальное управление.

"Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильм "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой", — написал на своей странице в Facebook Легойда.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".