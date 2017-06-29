В поездах метро сообщают о начале очереди к мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась до Андреевского моста, информацию о ней сообщают в поездах московского метрополитена, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

По состоянию на 14:00 (московское время) вход в очередь к мощам находится на Фрунзенской набережной в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста. Приблизительное время нахождения в очереди — 8 часов. С 21 мая мощам святителя Николая поклонились 1 миллион 200 тысяч паломников.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Московский метрополитен в вагонах поездов информирует пассажиров о станции метро, ближайшей, и наиболее комфортной, к месту входа в очередь", — сказала Коровина.

Кроме того, как уточнила она, актуальную информацию об очереди к святыне можно также получить на станциях метро "Кропоткинская" и "Парк Культуры". Оперативный штаб обновляет эту информацию, заверила она. Информируют об очереди не на всех ветках метрополитена.

"Информируют при подъезде к тем станциям метро, который, как правило, нужны паломникам", — уточняет представитель оргкомитета.