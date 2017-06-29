США
29.0629 июня14:41МСК
USD59.09-0.46
EUR67.50-0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Семиметровый памятник княгине Елизавете Романовой освящен в Алапаевске

14:1729.06.2017
0250
© Фото : фото предоставлено Екатеринбургской епархией РПЦОсвящение памятника святой преподобномученице великой княгине Елисавете в АлапаескаеОсвящение памятника святой преподобномученице великой княгине Елисавете в Алапаескае
© Фото : фото предоставлено Екатеринбургской епархией РПЦ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в четверг совершил освящение семиметрового бронзового памятника великой княгине Елизавете Федоровне Романовой в Алапаевске, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Памятник работы уральского скульптора Александра Кокотеева установлен в память об убийстве великой княгини в июле 1918 года.

"Скульптурная композиция высотой более семи метров представляет образ Елисаветы Феодоровны, которая держит в руке крест и цветок лилии, как символ чистоты и веры в Бога", — сообщили в епархии.

Обращаясь к участникам церемонии торжественного открытия памятника, митрополит Кирилл отметил, что великая княгиня Елизавета Федоровна была "настоящей русской женщиной".

"Она не была русская по крови, но была абсолютно русской по духу". "И благодаря ей, очень многие дела живут и поныне, и особенно основанный ею и ее супругом Великим князем Сергеем Александровичем Императорское палестинское православное общество, которое сегодня очень многого доброго делает и для нашей с вами земли", — отметил митрополит.

Екатеринбургское отделение ИППО выступило организатором мероприятия. После открытия и освящения памятника все присутствовавшие возложили к нему цветы. В торжественной церемонии открытия, в частности, приняли участие председатель ИППО Сергей Степашин и глава региона Евгений Куйвашев.

Елизавета Федоровна

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкВеликая княгиня Елизавета Федоровна
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Великая княгиня Елизавета Федоровна

Елизавета Александра Луиза Алиса родилась в 1864 году в семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича (дядю Николая II), а ее сестра Алиса стала супругой самого императора.

Немка по происхождению, Елизавета Федоровна в совершенстве выучила русский язык и всей душой полюбила новую родину, а в 1891 году приняла православие. В 1905 году от бомбы террориста погиб муж Елизаветы Федоровны. В 1909 году великая княгиня купила на Большой Ордынке в центре Москвы участок земли и открыла там Марфо-Мариинскую обитель. На участке расположились два храма, лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют и школа.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВеликая княгиня Елизавета Федоровна
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Великая княгиня Елизавета Федоровна

Во время Первой мировой войны великая княгиня активно поддерживала фронт: помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и походные церкви. В 1918 году Елизавету Федоровну арестовали и отправили в ссылку на Урал. 18 июля 1918 года ее в числе других заключенных членов семьи Романовых отвезли к заброшенному руднику и сбросили в шахту. В 1981 году великая княгиня была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, а в 1992-м — Русской православной церковью.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена