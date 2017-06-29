Семиметровый памятник княгине Елизавете Романовой освящен в Алапаевске

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в четверг совершил освящение семиметрового бронзового памятника великой княгине Елизавете Федоровне Романовой в Алапаевске, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Памятник работы уральского скульптора Александра Кокотеева установлен в память об убийстве великой княгини в июле 1918 года.

"Скульптурная композиция высотой более семи метров представляет образ Елисаветы Феодоровны, которая держит в руке крест и цветок лилии, как символ чистоты и веры в Бога", — сообщили в епархии.

Обращаясь к участникам церемонии торжественного открытия памятника, митрополит Кирилл отметил, что великая княгиня Елизавета Федоровна была "настоящей русской женщиной".

"Она не была русская по крови, но была абсолютно русской по духу". "И благодаря ей, очень многие дела живут и поныне, и особенно основанный ею и ее супругом Великим князем Сергеем Александровичем Императорское палестинское православное общество, которое сегодня очень многого доброго делает и для нашей с вами земли", — отметил митрополит.

Екатеринбургское отделение ИППО выступило организатором мероприятия. После открытия и освящения памятника все присутствовавшие возложили к нему цветы. В торжественной церемонии открытия, в частности, приняли участие председатель ИППО Сергей Степашин и глава региона Евгений Куйвашев.

Елизавета Федоровна

Елизавета Александра Луиза Алиса родилась в 1864 году в семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича (дядю Николая II), а ее сестра Алиса стала супругой самого императора.

Немка по происхождению, Елизавета Федоровна в совершенстве выучила русский язык и всей душой полюбила новую родину, а в 1891 году приняла православие. В 1905 году от бомбы террориста погиб муж Елизаветы Федоровны. В 1909 году великая княгиня купила на Большой Ордынке в центре Москвы участок земли и открыла там Марфо-Мариинскую обитель. На участке расположились два храма, лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют и школа.

Во время Первой мировой войны великая княгиня активно поддерживала фронт: помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и походные церкви. В 1918 году Елизавету Федоровну арестовали и отправили в ссылку на Урал. 18 июля 1918 года ее в числе других заключенных членов семьи Романовых отвезли к заброшенному руднику и сбросили в шахту. В 1981 году великая княгиня была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, а в 1992-м — Русской православной церковью.