Кардинал Пелл отверг обвинения в совершении сексуальных преступлений

ВАТИКАН, 29 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Префект ватиканского Секретариата по делам экономики австралийский кардинал Джордж Пелл категорически отверг все обвинения в совершении преступлений сексуального характера, которые выдвигаются против него на родине органами юстиции, и заявил о решении отправиться в Австралию, чтобы в суде защитить свое доброе имя.

"Я невиновен в том, что касается этих обвинений, которые являются ложными. Речь идет о привлечении меня к суду, и я не дождусь момента, чтобы отправиться в суд. Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", — заявил высокопоставленный куриальный кардинал в ходе пресс-конференции, спешно созванной в четверг утром в Ватикане.

Минувшей ночью в Ватикан пришла информация о заявлении представителя полиции австралийского штата Виктория, который сообщил, что 18 июля Пелл вызывается в суд Мельбурна, где должен будет ответить на обвинения в преступлениях сексуального характера, совершенных им в прошлом. По данным австралийских СМИ, речь идет о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, которые якобы были совершены Пеллом в его бытность священником в родном городе Балларат (1976-1980) и архиепископом Мельбурна (1996-2001).

"Я полностью отвергаю эти обвинения. Эти сообщения укрепляют мою решимость и дают мне возможность защитить мое имя", — подчеркнул церковный иерарх.

В ходе пресс-конференции высокопоставленный куриальный кардинал, которому в июне исполнилось 76 лет, заявил, что информация о предъявлении ему подобных обвинений циркулировала уже давно, и что в течение двух последних лет в Австралии велось следствие по данному делу. Пелл также отметил, что регулярно информировал папу Римского Франциска относительно этой истории и даже обсуждал с ним возможность своего длительного отпуска, чтобы уехать в Австралию и защититься от обвинений.

"В этой связи я весьма благодарен Святому отцу за то, что он предоставил мне отпуск, чтобы я вернулся в Австралию", — заявил кардинал.

В ходе пресс-конференции было также оглашено специальное заявление службы печати Ватикана, в котором говорится, что "Святой престол с горечью воспринял известие о привлечении кардинала Пелла к суду в Австралии". В документе указывается, что папа Франциск предоставил Пеллу отпуск, во время которого кардинал отправится в Австралию, чтобы содействовать поиску истины в рамках судебного процесса.

Понтифик также указал, что в отсутствие префекта Секретариат по делам экономики продолжит работу в обычном режиме и выразил Пеллу благодарность за энергичную деятельность по проведению реформ в экономической и административной сфере. В заявлении также отмечается, что Пелл неоднократно и открыто осуждал сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних и, будучи епископом в Австралии, содействовал введению системы по их защите от сексуальных преступлений.

Пелл является одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол.